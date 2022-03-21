Россиянам рассказали, ожидается ли дефицит молока в магазинах страны

По словам главы агропродовольственного фонда "СВОЁ" Андрея Даниленко, дефицита молока в России возникнуть не должно. Однако при этом у производителей молочной продукции есть существенные сложности с поставками, некоторыми ингредиентами и упаковкой.

Даниленко рассказал в беседе с NEWS.ru, что производители сейчас вынуждены перестраивать систему поставок и искать новые логистические возможности при активном взаимодействии с правительством и Министерством сельского хозяйства.

Эксперт сообщил, что молочная продукция никуда не денется с полок магазинов, хотя и допустил временное сужение ассортимента.

"В любом случае будет достаточно большой ассортимент, но на какое-то время этот ассортимент может сузиться, может измениться внешняя упаковка и потом через какое-то время просто появятся какие-то новые решения с точки зрения молочной продукции, но базовые основные молочные продукты однозначно будут. И однозначно ассортимент молочной продукции тоже будет", — объяснил Даниленко.

Ранее уже сообщалось, что в торговых сетях наблюдаются сбои в поставках молочной продукции и соков, вызванные дефицитом упаковки, который явился следствием приостановки производства в РФ крупнейших производителей упаковочных материалов. Именно поэтому производители молочной продукции сейчас рассматривают альтернативные варианты упаковки, в том числе бидоны.

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