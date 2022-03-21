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Автор Евгения Васильева

"Известия": в России прекращают продажи техники в кредит и рассрочку

Экономика

Российские торговые сети электроники сообщили об остановке продажи техники в рассрочку. Причиной послужили повышение ключевой ставки Центрального банка и взрывной рост стоимости.

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Представитель корпорации "М. Видео — Эльдорадо" Валерия Андреева объяснила, что таким образом копании пытаются регулировать розничные цены. Через данный промо-вариант ретейлер берёт на себя ответственность за кредиты, добавила специалист.

"Доля кредитных покупок в общем объёме продаж за последние недели снизилась, что логично при инвестиционном спросе. Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть, — сказала эксперт в беседе с "Известиями".

Вместе с этим выяснилось, что в рассрочку нельзя приобрести товары Apple re: Store, которой руководит Inventive Retail Group. В организации решили не комментировать это решение.

По данным издания, возможность оформить кредит сохранится в некоторых магазинах. Однако в них может не остаться дорогой техники, предупредили специалисты.

Ранее профессор факультета финансов РАНХиГС Юрий Юденков напомнил о древнем правиле накопления средств. Как подчеркнул эксперт, необходимо откладывать 10% своего дохода.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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