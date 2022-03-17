Daily Mail: российская водка по-прежнему продаётся в Британии. Из-под прилавка

Несмотря на запрет на торговлю товарами российского производства в Британии, в ряде магазинов страны по-прежнему продаётся российская водка, правда, тайком, из-под прилавка. Такая информация появилась в британском издании Daily Mail.

"Персонал (британского магазина Harrods) с удовольствием продаёт полуторалитровые бутылки почти за сто фунтов от производителя, запрещённого в других супермаркетах", — сообщило издание.

Harrods — не единственная торговая сеть, в которой не хотят отказываться от продажи популярной у покупателей российской продукции. Аналогичная картина наблюдается в магазине The Selfridges, в котором даже после объявления бойкота на торговлю российскими товарами русская водка как ни в чём не бывало осталась на витринах, правда, и цена на неё заметно выросла.

В парламенте раскритиковали нежелание британского бизнеса соблюдать антироссийские правила, после чего в магазинах заявили, что "по ошибке" торговали российской продукцией.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Целью спецоперации заявлена демилитаризация и денацификация Украины. В ответ Запад вводит против России всё новые и новые жёсткие санкции, ставя своей целью "задавить" её экономику.

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