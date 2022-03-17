"Немедленно всё обнулить!": Сатановский об ответе России на санкции

Политолог Евгений Сатановский считает, что Россия должна запретить любые поставки в США — независимо от потребностей Вашингтона.

По мнению политолога, России следует "выкатить счёт" недружественным государствам, которые пытаются спровоцировать дефолт и крах российской экономики.

Он считает, что ответ Москвы на заморозку части резервов Центробанка, а также блокировку имущества и счетов россиян недостаточен. А ведь объём таких средств может достигать триллиона долларов.

"А нам не пора счета выкатывать, а? А почему? Не пора ли немедленно остановить любой экспорт от любого российского производителя в страны, которые нам запретили поставки любых стратегических материалов? Вне зависимости от того, вводили ли они санкции конкретно на то, что им необходимо", — сказал Сатановский.

По его мнению, избирательность санкций в отношении России вызывает недоумение. США запретили поставлять в России все важные для неё товары и технологии, но отказались ограничивать импорт урана, титана и другой важной для американской экономики российской продукции. По мнению Сатановского, Москва должна оставить западные страны без всех чувствительных для них товарных позиций.

"На уран американцы санкции не ввели — они тогда, видите ли, теряют 20% своего ядерного потенциала. Да пусть потеряют хоть все 100%. Вот ведь как! Это их проблемы. "Нет, мы не будем брать у вас нефть и газ, а уран будем". С чего ли? "И титан будем — Boeing, видите ли, не из чего иначе делать. Неон будем, палладий". Ребята, почему? Немедленно это всё обнулить! И пусть им будет так кисло, как только можно", — призвал Сатановский в эфире "Вести FM".

Напомним, за последнее время США, Евросоюз и ряд других государств ввели несколько пакетов антироссийских санкций. В Вашингтоне, в частности, заявили об отказе от импорта энергоносителей из России — нефти, газа, угля.

В ЕС также декларируют готовность отказаться от импорта энергоносителей из РФ. Но признают, что сделать это быстро не получится, поскольку для многих государств Евросоюза поставки из России играют критически важную роль.

Стоит заметить, что власти западных государств активно ищут альтернативу поставкам российских энергоносителей. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправился ради этого в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Целью визита было заручиться обещанием нарастатить добычу нефти в условиях нынешнего взлёта цен. Однако цели своей, по сообщениям прессы, Борису Джонсону добиться не удалось. Хотя очевидно, что подобные попытки будут предприниматься и в дальнейшем.