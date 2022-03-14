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Автор Светлана Нерадовская

Аренда земли за 1 рубль на 3 года — новая мера поддержки в Подмосковье

Экономика

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о новой мере поддержки отечественного бизнеса в регионе. Теперь речь идёт о предоставлении земли для новых компаний, которые вносят свой вклад в импортозамещение, совершенно бесплатно.

Аренда земли за 1 рубль на 3 года — новая мера поддержки в Подмосковье

"У нас уже долгое время действует возможность предоставления бесплатной земли для новых предприятий. Вот сейчас мы ещё одну инициативу ввели — это аренда за один рубль на три года. По сути, это предоставление площадки со всем необходимым за символическую цену. Для того, чтобы прежде всего реализовывать на этих площадках проекты импортозамещения. Земля у нас предоставляется бесплатно. Мы ещё и помогаем началу новых проектов", — рассказал Андрей Воробьев Телеканалу "360".

Губернатор выразил надежду, что это щедрое предложение властей московской области позволит привлечь в программы импортозамещения новые компании, и призвал оперативно искать тех, кто готов приехать работать в Подмосковье. Воробьёв подчеркнул, что разработки российских компаний будут активно вводиться в эксплуатацию и в этом регионе, и по всей стране.

Он добавил, что власти уже рассматривают заявки от представителей разных сфер — по фармацевтике, стройматериалам, газификации.

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Мы вас душим, а вы не душитесь. Грамотное импортозамещение в России приводит к истерике на Западе
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Темы бизнес андрей воробьёв
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