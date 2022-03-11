EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Генпрокуратура проверит иностранные компании, заявившие об уходе из РФ

Экономика

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить компании, которые заявили об уходе с российского рынка.

Генпрокуратура проверит иностранные компании, заявившие об уходе из РФ

По информации ведомства, проверки решено провести, чтобы обеспечить соблюдение интересов добросовестных бизнесменов и сотрудников компаний, руководство которых заявило о приостановке деятельности в РФ.

Сообщается, что сотрудники прокуратуры проконтролируют, как в компаниях соблюдаются условия трудовых договоров, выплачивается зарплата, исполняются обязательства перед контрагентами и перед государством.

Особое внимание планируется уделить соблюдению прав работников-инвалидов и пенсионеров, беременных, сотрудников с детьми.

В ходе проверок акцент будет сделан также на выявление возможных случаев ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.

"Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться", — отмечается в сообщении.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Герман Клименко о технологических санкциях: «Мы станем третьесортной страной»
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы игорь краснов
Sberbank
Новости
Минобороны РФ заявило о выведении из строя двух украинских военных аэродромов
Российские учёные обнаружили опасность в составе грунта Луны
В Минобороны объявили об освобождении Волновахи войсками ДНР
В ЕС и США набирает популярность движение в поддержку русских людей
"Дебилизм, шизофрения и язычество": Кедми оценил антироссийскую пропаганду
Генпрокуратура проверит иностранные компании, заявившие об уходе из РФ
Трамп заявил, что цены на бензин в США продолжат расти: "Страну ждёт шок"
Финансовый эксперт объяснила, стоит ли россиянам инвестировать в золото
Политик из США, поддержавшая бесполётную зону над Украиной: "Не знаю, что это"
СКР возбудил дела по фактам нападений на российские учреждения в Европе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская Усам Оздемиров Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Мир. Новости мира
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Пугачёва рассказала, почему уехала из страны: "Рано радуешься, Андрюша!"
Общество
Пугачёва рассказала, почему уехала из страны: "Рано радуешься, Андрюша!"
Последние материалы
"Дебилизм, шизофрения и язычество": Кедми оценил антироссийскую пропаганду
Генпрокуратура проверит иностранные компании, заявившие об уходе из РФ
Трамп заявил, что цены на бензин в США продолжат расти: "Страну ждёт шок"
Финансовый эксперт объяснила, стоит ли россиянам инвестировать в золото
Политик из США, поддержавшая бесполётную зону над Украиной: "Не знаю, что это"
СКР возбудил дела по фактам нападений на российские учреждения в Европе
В Крыму пригрозили Зеленскому ответными шагами по конфискации собственности
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
РФ запросила заседание СБ ООН по военно-биологической работе США на Украине
Посольство РФ: разрешение Meta призывать к насилию против русских — экстремизм
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников