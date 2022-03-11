Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить компании, которые заявили об уходе с российского рынка.
По информации ведомства, проверки решено провести, чтобы обеспечить соблюдение интересов добросовестных бизнесменов и сотрудников компаний, руководство которых заявило о приостановке деятельности в РФ.
Сообщается, что сотрудники прокуратуры проконтролируют, как в компаниях соблюдаются условия трудовых договоров, выплачивается зарплата, исполняются обязательства перед контрагентами и перед государством.
Особое внимание планируется уделить соблюдению прав работников-инвалидов и пенсионеров, беременных, сотрудников с детьми.
В ходе проверок акцент будет сделан также на выявление возможных случаев ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.
"Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться", — отмечается в сообщении.
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