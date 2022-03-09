Американская компания Yum! Brands решила приостановить работу ресторанов KFC в РФ из-за событий на Украине.
"Мы потрясены и опечалены трагическими событиями, разворачивающимися в Украине. Вкуснятина! Yum! Brands приостановила все инвестиции и развитие ресторанов в России", — говорится в сообщении компании.
Сообщается, что деятельность ресторанов KFC в РФ приостанавливается. В настоящее время также завершается работа с главным франчайзи компании над соглашением о приостановке деятельности ресторанов Pizza Hut.
Прибыль от деятельности ресторанов компании в ФР решено перенаправить на гуманитарные цели.
Ранее омбудсмен в области московского ресторанного бизнеса Сергей Миронов заявил, что рестораны KFC не закроются в РФ, так как они работают по франшизе.
"Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", — пояснил Миронов.
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