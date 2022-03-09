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Автор Светлана Нерадовская

Никуда не денутся: KFC и Burger King продолжат работу в России, уверен омбудсмен

Экономика

Сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC, вероятнее всего, продолжат свою работу на российском рынке, как и до этого, считает омбудсмен в области московского ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

Никуда не денутся: KFC и Burger King продолжат работу в России, уверен омбудсмен

По мнению эксперта, причина этого — деятельность по франшизе.

"KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", — объяснил Миронов журналистам РИА Новости.

То же самое, по мнению Миронова, относится и к ресторанам Burger King. Специалист пояснил, что у этой сети российские корни, и он находится в собственности у россиян, в отличие от McDonald's, поэтому Burger King вряд ли уйдёт из России.

"Если будет принято решение о закрытии Burger King, то скорее всего это вызовет сопротивление операторов", — добавил Миронов.

8 марта стало известно о решении американской компании Yum! Brands, владельца бренда KFC, приостановить инвестирование в Россию.

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Автор: Светлана Нерадовская
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