Сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC, вероятнее всего, продолжат свою работу на российском рынке, как и до этого, считает омбудсмен в области московского ресторанного бизнеса Сергей Миронов.
По мнению эксперта, причина этого — деятельность по франшизе.
"KFC никуда не уйдет, даже если очень захочет. Большая часть KFC — франшиза. Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут", — объяснил Миронов журналистам РИА Новости.
То же самое, по мнению Миронова, относится и к ресторанам Burger King. Специалист пояснил, что у этой сети российские корни, и он находится в собственности у россиян, в отличие от McDonald's, поэтому Burger King вряд ли уйдёт из России.
"Если будет принято решение о закрытии Burger King, то скорее всего это вызовет сопротивление операторов", — добавил Миронов.
8 марта стало известно о решении американской компании Yum! Brands, владельца бренда KFC, приостановить инвестирование в Россию.
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