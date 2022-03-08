McDonald's закроет все 850 ресторанов в России

McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в России и приостановить операции на российском рынке.

В сообщении компании говорится, что там понимают, какое влияние это решение окажет на местных сотрудников и партнёров. Компания поддержит их, в частности, продолжит выплачивать зарплаты, говорится в обращении CEO McDonald's Corp. Криса Кемпчински.

В России у McDonald's 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тысячи сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнеров.

Первый McDonald's в СССР был открыт 31 января 1990 года. На тот момент это был самый большой ресторан сети в России.

В ряде западных стран в последнее время была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. В их числе был и McDonald's.

Впрочем, возникает ещё вопрос - как быть впоследствии с теми компаниями, которые сейчас объявляют о приостановке своей деятельности в Российской Федерации. Стоит ли им позволять возвращаться на наш рынок? И если да, то на каких условиях?