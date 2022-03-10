На фармацевтических предприятиях Москвы работают около 15 тысяч человек. В 2021 году объём производимых в столице лекарств и медицинских материалов увеличился на 67,7% по сравнению со статистикой 2020 года.
"Такой рост обусловлен тем, что город поддерживает промышленные фармацевтические предприятия, а также технологическим развитием производств", — цитирует слова заммэра Владимира Ефимова издание Вести Подмосковья.
Руководство Москвы подписывает с организациями офсетные контракты, чтобы привлечь инвестиции в экономику столицы и удовлетворить спрос населения на препараты.
Фармацевтическая отрасль производит препараты для лечения онкологии, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы и др.
Поставки препаратов производятся бесперебойно, что помогает обеспечить запасы востребованных лекарств. В Москве действуют около 80 производителей фармацевтической отрасли, где работают примерно 15 тысяч человек.
В ОЭЗ "Технополис "Москва" планируют производить двадцать жизненно важных медицинских препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, почечной недостаточности, онкологических и иных заболеваний. Приступить к работе собираются до конца 2022 года.
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