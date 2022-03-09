В РФ наблюдается рекордный рост цен на продукты и отдельные категории товаров

Россияне уже почувствовали на себе последствия западных санкций. Экономическое давление на Россию отразилось на ценах. Появилась статистика подорожания.

Как сообщает Telegram-канал Ксении Собчак, в столице зафиксирован рекордный рост цен за последние восемь лет на новостройки.

Средняя стоимость 1 кв. м. в в новом многоквартирном жилье в Москве выросла на 5% и составляет на 9 марта 2022 года 281 тыс руб.

Наблюдаются скачки цен на автомобили. На 15% вsросла стоимость машин отечественного автопрома и на 17,1% на иномарки. Бытовая техника тоже не отстаёт. По данным Росстата телевизоры подорожали на 15%, пылесосы на 14,6%. Цена на смартфоны возросла на 9,6%.

Наблюдается также подорожание продуктов питания: сахар (6,79%), макароны (5,02%), сливочное масло (4,77%), вермишель (4,75%), детские овощные консервы (4,34%), сметана (4,24%), молоко (4,2%), маргарин (4,01%), гречка (3,8%), говядина (3,54%).

Заметный скачок цен наблюдается на автозапчасти. Цена на них выросла на 30-50%.

Так как российские стоматологи используют в работе 98% импортных материалов, стоимость стоматологических услуг возросла на 15%.

Стоматологические услуги подорожали на 15%, так как российские специалисты в своей работе используют 98% импортных материалов.

Больно ударили по кошелькам россиян цены на лекарства. С 26 февраля по 4 марта левомеколь подорожал на 6,07%, поливитамины — на 5,91%, эргоферон — на 5,26%, ренгалин — на 5,07%, нимесулид — на 5,02%, анальгин — на 4,63%, комбинированные анальгетики — на 4,52%, корвалол — на 4,5%, валидол — на 3,63%, аллохол — на 2,67% (Росстат).

Стоимость путёвок в Египет скакнула на 80%.

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