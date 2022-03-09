Президент РФ подписал закон о новом этапе амнистии капиталов

Закон об амнистии капиталов, подписанный Владимиром Путиным, поможет физлицам легализовать в РФ иностранные активы.

Согласно закону, декларацию можно подать период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. В ней разрешается перечислить наличные, ценные бумаги, фьючерсные, опционные контракты и другие.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой, административной ответственности за некоторые противоправные деяния. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Декларант избегает уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин в крупном либо особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов и сборов.

В России амнистия капиталов проводилась ранее в 2015, 2018, 2019 и 2020 годах. Опыт прошлых лет показывает, что желающих попасть под амнистию довольно много, но вернуть капиталы в Россию пока не удавалось.

"Если деньги и переводят, то чтобы не попасть под штрафы из-за запрещённых валютных операций, но многие потом закрывают счета и возвращают средства за рубеж", — цитируют "Ведомости" менеджеров зарубежных банков.

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