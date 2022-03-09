Вместо доллара: Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Теперь при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.

Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках.

С этой целью документ освобождает от НДС операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ.

Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. При обратной продаже этих слитков банку уплаченный НДС не возвращался.

Российское правительство ясно дало понять гражданам, что с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране. По сути, россиянам предлагается новый способ хранения сбережений. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом и альтернативой долларов и евро.

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский ответили Pravda.Ru, выгодно ли вкладываться в золото, и что будет происходить с ценами на драгоценный металл на фоне падения рубля по отношению к доллару.

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