Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Теперь при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.
Российское правительство ясно дало понять гражданам, что с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране. По сути, россиянам предлагается новый способ хранения сбережений. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом и альтернативой долларов и евро.
Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский ответили Pravda.Ru, выгодно ли вкладываться в золото, и что будет происходить с ценами на драгоценный металл на фоне падения рубля по отношению к доллару.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.