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Автор Елена Федорова

Cтоит ли вместо доллара покупать золото, ответили эксперты по драгметаллам

Экономика

Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба и вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский ответили Pravda.Ru, выгодно ли вкладываться в золото, как советует премьер-министр Михаил Мишустин, и что будет происходить с ценами на драгоценный металл на фоне падения рубля по отношению к доллару.

Cтоит ли вместо доллара покупать золото, ответили эксперты по драгметаллам

"Цена золота в рублях будет корректироваться в соответствии с соотношением рубль — доллар. Всё тут ясно. Лондонская цена умножается на курс рубля и доллара. Будет рубль укрепляться — будет цена золота ниже. Будет рубль падать к доллару — цена на золото будет выше. Каждый россиянин пусть принимает решение сам, исходя из своих предпочтений", — объяснил Кашуба.

Аналитик Вязовский, напротив, настоял на том, что вкладываться нужно именно в золото. По его словам, покупать валюту сейчас невыгодно, ведь есть риск, что её могут изъять.

"Думаю, рост цены на золото продолжится, потому что основной вклад в её взлёт вносит сильно дешевеющий рубль. Мы год начинали на уровне 4000 рублей за грамм, сейчас — к 7000 тысячам подходим. Думаю, что и 10 000 рублей за грамм — не предел… Поэтому покупайте золото. Оно ещё может сильно подорожать. И не покупайте валюту. Почему? Потому что её могут изъять… Золото служит человечеству пять тысяч лет, и ещё пять тысяч лет послужит", — резюмировал он.

Ранее российское правительство ясно дало понять гражданам, что с помощью золота намерено бороться с инфляцией в стране. По сути, россиянам предлагается новый способ хранения сбережений. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал вложения в золото хорошим способом и альтернативой долларов и евро.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова
Темы доллар россия михаил мишустин
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