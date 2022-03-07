Аналитик оценил рекордное подорожание газа в Европе: "Полноценная паника"

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал взрывной рост цен на газ в Европе. В понедельник, седьмого марта, стоимость голубого топлива достигла исторического рекорда.

"Это уже такая полноценная паника на бирже. Здесь только геополитический фактор влияет на всплеск цены, потому что ЕС и США всё чаще говорят о новых санкциях", — объяснил специалист в интервью RT.

Он напомнил, что в Европе недавно предупредили о новом пакете антироссийских санкций. По этой причине на рынке можно заметить панику, отметил эксперт. Также он подчеркнул, что будущая цена газа зависит от поведения политиков. Ситуация может ухудшиться, если ограничительные меры в отношении Москвы расширятся через энергетический сектор, предупредил аналитик.

В этом случае Россия может ввести контрсанкции, то есть полностью отказаться от поставок углеводородов, сказал Юшков. Он добавил, что при подобной ситуации начнётся глобальный энергетический кризис.

Ранее на сайте лондонской биржи ICE Futures сообщили, что, по данным на седьмое марта, стоимость фьючерсов на голубое топливо в Европе достигла 3 900 долларов за одну тысячу кубометров. Этот показатель стал историческим максимумом.

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