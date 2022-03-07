EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Аналитик оценил рекордное подорожание газа в Европе: "Полноценная паника"

Экономика

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал взрывной рост цен на газ в Европе. В понедельник, седьмого марта, стоимость голубого топлива достигла исторического рекорда.

Аналитик оценил рекордное подорожание газа в Европе: "Полноценная паника"

"Это уже такая полноценная паника на бирже. Здесь только геополитический фактор влияет на всплеск цены, потому что ЕС и США всё чаще говорят о новых санкциях", — объяснил специалист в интервью RT.

Он напомнил, что в Европе недавно предупредили о новом пакете антироссийских санкций. По этой причине на рынке можно заметить панику, отметил эксперт. Также он подчеркнул, что будущая цена газа зависит от поведения политиков. Ситуация может ухудшиться, если ограничительные меры в отношении Москвы расширятся через энергетический сектор, предупредил аналитик.

В этом случае Россия может ввести контрсанкции, то есть полностью отказаться от поставок углеводородов, сказал Юшков. Он добавил, что при подобной ситуации начнётся глобальный энергетический кризис.

Ранее на сайте лондонской биржи ICE Futures сообщили, что, по данным на седьмое марта, стоимость фьючерсов на голубое топливо в Европе достигла 3 900 долларов за одну тысячу кубометров. Этот показатель стал историческим максимумом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Санкционный бумеранг: готова ли Европа к "Газовой Войне" с Россией? | Геоэнергетика Инфо
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы сша россия европа евросоюз
Sberbank
Новости
В США считают, что только один человек может предотвратить войну с Россией
Аналитик оценил рекордное подорожание газа в Европе: "Полноценная паника"
В офисе Зеленского указали на бездействие западных партнёров Украины
Кардиолог перечислил вредные для работы сердца продукты
NYT: Зеленскому дали оборудование для зашифрованной связи с США
Из Мариуполя пытаются бежать националисты. ВСУ в городе не осталось
NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия
В Китае оценили схожесть ситуации в Тайване и на Украине
Солдат ВСУ сдал Зеленского: «Калибры» в Виннице уничтожили военную базу
Евросоюз обсуждает усиление санкций против РФ, заявили во Франции
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать, "пока не поздно"
Ирина Шлионская Создано устройство для управления снами Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский Любовь Степушова Почему Украина не объявила России войну Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
WP: Трамп предложил "навесить" китайские флаги на истребители США и бомбить РФ
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Мир. Новости мира
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Последние материалы
Кардиолог перечислил вредные для работы сердца продукты
NYT: Зеленскому дали оборудование для зашифрованной связи с США
Из Мариуполя пытаются бежать националисты. ВСУ в городе не осталось
NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия
В Китае оценили схожесть ситуации в Тайване и на Украине
Солдат ВСУ сдал Зеленского: «Калибры» в Виннице уничтожили военную базу
Евросоюз обсуждает усиление санкций против РФ, заявили во Франции
Всего один: что осталось в Instagram исчезнувшего Ивана Урганта
Хирург рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать хруст в коленях
Евросоюз ежедневно платит России больше 90 миллиардов рублей за газ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников