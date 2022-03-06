Россия заплатит по долгам США и ЕС. Но исключительно рублями

Президент России Владимир Путин 5 марта подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому указу, платить по долгам Россия не отказывается. Но делать это будет на своих условиях.

Суть указа в следующем. Российские компании, которые должны кредиторам из государств, вводивших санкции против нашей страны, вправе исполнять свои обязательства в рублях. По заявлению должника, в российском банке или депозитарии открывается специальный рублевый счет нерезидента. Когда должник исполнил на этот счёт свое обязательство в рублях по курсу, он перед кредитором чист.

Официально схема выглядит так: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С".

Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

Что касается счетов нерезидентов, то правила поступления и расходов средств на них будет устанавливать Центробанк. Ведомство разъяснило, как это будет происходить.

Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях, а конвертировать их в первоначальную валюту платежа смогут только по разрешению властей. Владелец счета "С" сможет обратиться в правительственную комиссию за разрешением на конверсию.

Распространяется эта норма на нерезидентов из тех государств, которые присоединились к антироссийским санкциям. То есть, по сути, на весьма значительную часть долговых обязательств российских компаний.

В 2022 году, по данным Центробанка, объём погашения внешнего долга частного сектора составит 64 млрд долларов, в 2023 году — 38 млрд долларов. На конец прошлого года общая задолженность частного сектора составила 381 млрд долларов.