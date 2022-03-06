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Автор Антон Куликов

Россия заплатит по долгам США и ЕС. Но исключительно рублями

Экономика

Президент России Владимир Путин 5 марта подписал указ "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно этому указу, платить по долгам Россия не отказывается. Но делать это будет на своих условиях.

Россия заплатит по долгам США и ЕС. Но исключительно рублями

Суть указа в следующем. Российские компании, которые должны кредиторам из государств, вводивших санкции против нашей страны, вправе исполнять свои обязательства в рублях. По заявлению должника, в российском банке или депозитарии открывается специальный рублевый счет нерезидента. Когда должник исполнил на этот счёт свое обязательство в рублях по курсу, он перед кредитором чист.

Официально схема выглядит так: должник открывает в российской кредитной организации/центральном депозитарии на имя иностранного кредитора или номинального держателя специальный счет типа "С".

Туда зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, "для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами".

Что касается счетов нерезидентов, то правила поступления и расходов средств на них будет устанавливать Центробанк. Ведомство разъяснило, как это будет происходить.

Держатели внешнего долга российских эмитентов будут получать выплаты по нему в рублях, а конвертировать их в первоначальную валюту платежа смогут только по разрешению властей. Владелец счета "С" сможет обратиться в правительственную комиссию за разрешением на конверсию.

Распространяется эта норма на нерезидентов из тех государств, которые присоединились к антироссийским санкциям. То есть, по сути, на весьма значительную часть долговых обязательств российских компаний.

В 2022 году, по данным Центробанка, объём погашения внешнего долга частного сектора составит 64 млрд долларов, в 2023 году — 38 млрд долларов. На конец прошлого года общая задолженность частного сектора составила 381 млрд долларов.

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Автор: Антон Куликов
Темы центробанк
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