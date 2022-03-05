Насколько вероятна блокировка Instagram в России, рассказал аналитик Муртазин

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, вероятность отключения Instagram в России велика, и произойдёт это так же, как произошло с Facebook.

При этом в блокировке мэссенджера WhatsApp в РФ аналитик сомневается, поскольку, по мнению Запада, это приложение не несёт в себе такой информационной угрозы, как Instagram.

"Скорее нет, чем да, так как он не выступает в качестве разносчика пропаганды и участника информационной войны. Когда произойдет эта блокировка не ясно, потому что отключение Facebook заняло больше суток. Вряд ли это могло быть связано с юридическими или техническими вопросами. Выключить "рубильник" по всей стране можно буквально в течение 15 минут. Просто кто-то не исполнил оперативно команду", — рассказал Муртазин в интервью с "Известиями".

Но всё-таки Instagram, скорее всего, отключат россиянам, считает эксперт, напоминая о том, что платежи в адрес этой соцсети уже приостановлены.

4 марта в России по распоряжению Роскомнадзора был заблокирован Facebook. Доступ к Twitter также ограничен ведомством.

4 марта президентом РФ Владимиром Путиным было подписано распоряжение об уголовном преследовании за распространение фейков о действиях российских вооружённых сил, а также за антироссийскую агитацию.

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