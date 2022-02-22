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Автор Светлана Нерадовская

Германии был нужен предлог для остановки "Северного потока-2". Она его получила

Экономика

Руководство ФРГ пыталось найти предлог для того, чтобы остановить "Северный поток-2" - и наконец он нашёлся. Такое мнение высказал член Бундестага Штеффен Котре, после того, как стало известно о решении немецких властей остановить сертификацию проекта.

Германии был нужен предлог для остановки "Северного потока-2". Она его получила

"Антироссийски настроенное правительство ФРГ просто искало предлог, чтобы остановить проект. Федеральное правительство будет ставить условия, которые Россия не может выполнить. Тот факт, что это решение нарушает международное право и способствует росту цен на газ, показывает, что оно противоречит интересам Германии", — отметил Котре.

Депутат добавил, что ему кажется, что это решение властей ФРГ является окончательным, сообщает РИА Новости.

Этот шаг ранее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, по поручению которого министерство экономики страны подготовило административную базу для отмены сертификации "Северного потока-2". На основании поручения канцлера был отозван документ, служащий основанием для проведения сертификации проекта Федеральным сетевым агентством.

Это было сделано, несмотря на представленный Минэкономики ФРГ ранее доклад, описывающий важность и безальтернативность газопровода для обеспечения Германии топливом.

Ранее стало понятно, что решения относительно "Северного потока-2" напрямую зависят от событий на Украине, и в случае "эскалации России" немецкие политики угрожали включением газопровода в антироссийские санкции.

 

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Нападение на Северный поток-2 - последние новости сегодня 22.02.2022
Автор: Светлана Нерадовская
Темы германия бундестаг олаф шольц северный поток-2
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