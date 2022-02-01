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Автор Олег Артюков

Цена "газового" вопроса: Катар выдвинул ЕС унизительные условия

Экономика

Катар, одного из основных поставщиков сжиженного природного газа, называют в числе тех государств, что могли бы помочь Евросоюзу в случае ограничения поставок из России. Вот только Катар явно попробует извлечь максимум выгоды из ситуации.

Цена "газового" вопроса: Катар выдвинул ЕС унизительные условия

По крайней мере, если верить агентству Reuters, которое 31 января опубликовало материал на эту тему. Ссылается агентство при этом на источники, но это в общем-то обычное дело.

Так вот, Катар вроде бы и не против обеспечить срочные поставки в Европу в случае снижения импорта из России. Но при этом выдвигает условия:

  • ЕС должен запретить перепродажу поставленного СПГ за пределы государств, входящих в союз;
  • Евросоюз должен закрыть антимонопольное расследование против Катара, которое было открыто в 2018 году и касалось долгосрочных контрактов на поставки энергоносителей из этой страны;
  • Катар требует заключения кратко- и долгосрочных контрактов, которые обеспечат постоянные продажи.

Ну то есть все эти требования совершенно противоречат политике руководства Евросоюза, которое хочет уйти от долгосрочных контрактов по поставкам энергоносителей.

"Если это правда, то это прекрасная сатира на европейскую энергетическую политику последнего десятилетия", — отметил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Заметим, что информация Reuters и в самом деле может быть частью некой информационной кампании, которая как раз и рассчитана на то, чтобы предать гласности условия Катара и тем самым свести их на нет. А может быть, это просто преувеличение.

Но с другой стороны, почему бы Катару и в самом деле не попытаться извлечь максимум выгоды, коль скоро его СПГ вдруг оказался так нужен?

При этом отметим, что речь идёт о гипотетических вещах. Ведь сокращение поставок газа из России подразумевается как вариант ответа Москвы на санкции Евросоюза в случае "вторжения на Украину". В то время как российские власти постоянно подчёркивают, что таких планов нет. Что, однако, не мешает западным СМИ на разные лады обсуждать эту тему.

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