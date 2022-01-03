Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийно опасных шахт

Необходимость последовательного вывода из эксплуатации аварийно опасных шахт поручил рассмотреть президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, меры по выводу из эксплуатации шахт, на которых высок риск аварий, могут быть приняты в случае необходимости по итогам обсуждения с представителями профсоюзов и заинтересованных организаций.

При этом поручено учесть возможные последствия таких мер для экономики и соцсферы.

Путин поручил также принять меры по разработке и внедрению технологий угледобычи, позволяющих исключить риск групповых несчастных случаев. Добиться этого предлагается, в частности, благодаря ограничению использования человеческого труда при добыче угля на глубине, где нельзя обеспечить необходимый уровень безопасности.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность запрета предоставлять в пользование участки недр с месторождениями угля, предполагающие разработку шахтным способом.

Поручения президента должно быть выполнены до 1 мая. Ответственным за их выполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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