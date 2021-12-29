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Московская область получит свыше 4 млрд на капремонт школ и новую технику

Экономика

В распоряжении правительства РФ сказано, что Московская область получит из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей на капремонт школ и оснащение кабинетов современной техникой.

Московская область получит свыше 4 млрд на капремонт школ и новую технику

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", в 2022 году региону направят 3,9 миллиарда рублей, в 2023-м — ещё 388 миллионов. Руководители образовательных учреждений пообещали, что перед подготовкой зданий к ремонту обязательно соберут пожелания детей и родителей.

  • В общей сложности 80 регионов страны получат около 92 миллиардов рублей на обновление образовательных организаций.

В первую очередь рабочие отремонтируют объекты, которые находятся в наихудшем состоянии. При этом в некоторых субъектах РФ необходимо провести капремонт лишь в одной-двух школах, а в других — более чем в десяти.

Всего в 2022 году в России планируется привести в порядок свыше семи тысяч образовательных учреждений.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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