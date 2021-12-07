Минтруд подготовил предложения о компенсации пенсионерам высокой инфляции

В Минтруде РФ подготовили предложения о дополнительной компенсации пенсионерам высокой инфляции. Об этом сообщил глава министерства Антон Котяков на правительственном часе в Госдуме.

Министр напомнил о предусмотренной в бюджете индексации пенсий на 5,9%. Однако, по прогнозу Котякова, инфляция по итогам 2021 года окажется более высокой.

"В рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов… дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения", — цитирует заявление главы Минтруда РИА Новости.

По его словам, принятия решений о компенсации пенсионерам высокой инфляции можно ожидать в ближайшее время.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о необходимости соблюдения властями страны принципа индексации пенсий быстрее инфляции.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что не исключает превышения инфляция в стране в 2021 году прогноза в 7,4%.

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