Запасы газа на Украине почти приблизились к отметке начала закачки

По сообщению "Газпрома", запасы газа в подземных хранилищах Украины уже почти приблизились к отметке начала закачки перед началом лета после того, как в Европу ушло из них более 18% запасов.

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 ноября объём активного газа в европейских подземных хранилищах — на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 18% от объёма газа, закачанного в летний период", — сообщил "Газпром" в своём официальном Telegram-канале.

В компании добавили, что в периоды 16-18 ноября и 23-25 ноября из украинских подземных газовых хранилищ было отобрано рекордное количество газа в сутки, и этот показатель был максимальным на этот период времени за долгие годы.

"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки", — добавили в "Газпроме".

Что касается самого "Газпрома", то он выполняет заключённые ранее договорённости, и продолжает закачивать топливо в пять подземных хранилищ Европы. Закачка газа в них будет производиться до конца декабря.

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