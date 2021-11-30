Эксперт объяснил снижение цен на нефтяном рынке

Профессор, исполнительный вице-президент компании "Нью Тек Сервисез" Валерий Бессель в беседе с Pravda.Ru объяснил падение цен на нефть и дал прогноз относительно развития ситуации на нефтяном рынке.

Эксперт рассказал, что из-за появления нового штамма коронавируса, повлёкшего за собой снижение спроса на энергоносители и котировок, может быть скорректирована добыча нефти и газа.

Ситуация, при которой сейчас инвесторы распродают бумаги крупных компаний, по мнению профессора, продлится недолго.

"Связано это с COVID-19. Все понимают, что ковидные ограничения снова придут, потому что все страны закроются", — заявил профессор.

Бессель считает, что цены на нефть продолжат падать, чего нельзя сказать о ценах на газ.

"Цена на газ не будет падать. Потому что мы входим в зиму. Газ — это второе место в централизованной генерации после угля. Его будет требоваться всё больше и больше. Поэтому востребованность в газе будет расти", — добавил специалист.

Бессель подчеркнул, что по поводу распродажи бумаг волноваться не стоит, потому что это нормально для рыночной экономики. Скачки и падение цен, по мнению эксперта, неизбежны.

Ранее сырье марки Brent опустилось ниже 71 доллара за баррель впервые с 10 сентября.

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