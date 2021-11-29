Вице-премьер Новак: России хватит запасов нефти на 30 лет, газа — на 50 лет

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что при текущих условиях и уровнях добычи Россия исчерпает запасы нефти через 30 лет, а газа — через 50 лет.

По словам Новака, в России сосредоточены огромные запасы нефти и газа.

"При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет", — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ближайшее время "чёрное золото" и "голубое топливо" будут пользоваться большим спросом на мировом энергетическом рынке.

В сентябре "Росгеология" дала свою оценку: России хватит запасов газа на 70 лет, а нефти — на 30 лет.

Ранее Новак сказал, что власти РФ не видят необходимости вводить какие-либо срочные меры на нефтяном рынке из-за появления нового "омикрон"-штамма коронавируса. Представители стран ОПЕК+ соберутся 2 декабря, чтобы обсудить, какие риски могут появиться на рынке нефти из-за "омикрона" и как штамм повлияет на спрос.

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