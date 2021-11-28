Дождались: премьер Латвии раскрыл, кто виноват в росте цен на газ

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш наконец-то сделал тайное явным и раскрыл, из-за чего в Европе столь резко выросли цены на газ. По его словам, рост цен имеет искусственное происхождение.

"Мы столкнулись (в Европе) с ростом цен на газ, который носит искусственный характер", — сказал он на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

А "виновата" в этом… Россия. Впрочем, чего другого можно было ожидать от латвийского премьер-министра?

Господин Кариньш всё же признал, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по контрактам с Европой". При этом он счёл нужным отметить, что хранилища газа российской компании в Германии и Австрии якобы оставлены практически пустыми, что "создает искусственный дефицит, который ведет к росту цен", сообщает ТАСС.

Отметим, что в Берлине и в Вене может быть, этим и озабочены, однако всегда подчёркивали, что "Газпром" свои обязательства по контрактам выполняет.

При этом европейские политики часто подчёркивают, что российская компания "могла бы сделать" больше. В смысле, нарастить объёмы поставок газа. В "Газпроме", в свою очередь, неоднократно отмечали, что выполняют заявки европейских покупателей.