"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдавию

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что холдинг не будет прекращать поставку газу в Молдавию с сегодняшнего дня.

"Правительство Молдовы обратилось к "Газпрому" с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. При этом молдавская сторона полностью признает правомерность действий "Газпрома" и обязуется полностью осуществить текущие платежи в пятницу, 26 ноября", - сказал Куприянов, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что "Газпром" рассчитывает, что Молдавия выплатит текущие платежи в срок и будет выполнять обязательства по контракту в будущем.

Задолженность "Молдовагаза" перед российским "Газпромом" составляет порядка 74 миллиона долларов. В "Газпроме" предупредили, что поставки топлива в Молдавию будут остановлены, если платёж от 22 ноября не будет ею закрыт.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил у правительства страны займ на 74 миллиона долларов для оплаты долга за газ. Правительство в лице вице-премьера Андрея Спыну пообещало дать эти деньги, но отметило, что этот шаг 25 ноября должен быть одобрен парламентом.

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