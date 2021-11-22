ФНС анонсировала отказ от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что в ближайшее время в России планируется отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

По его словам, общая стратегия ФНС сегодня направлена на то, чтобы в системе вообще не присутствовало никаких деклараций, передаёт РБК.

Согласно статистике, жители РФ за год направляют в ФНС порядка 14 миллионов деклараций. Когда налоговики получат доступ к данным россиян, появится возможность отказаться от формы 3-НДФЛ, подчеркнул Егоров.

"Если мы как налоговая служба имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остаётся декларировать. Нужно ещё пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату", — сказал глава ФНС.

Он также добавил, что сотрудники службы намерены автоматизировать все вычеты к 2024 году.

Добавим, 3-НДФЛ — форма, которая позволяет физическим лицам отчитываться по налогу на доходы. Также её можно подавать в ФНС для получения налоговых вычетов.

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