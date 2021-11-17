ДВФО и Сибири грозит "персональный" топливный кризис

На российском Дальнем Востоке и в Сибири вот-вот может грянуть собственный топливный кризис.

Из-за диспаритета цен частные АЗС, которые составляют там примерно 60% рынка, не могут закупать топливо "с запасом" и либо закрываются, либо вообще банкротятся.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на Минэнерго, запасы бензина и дизтоплива на заправках крупных компаний есть, но проблема в том, что у них в регионах всего по 5-10 АЗС. И там стоят огромные очереди.

ФАС внимательно отслеживает ситуацию и настоятельно рекомендовала нефтяникам "не взвинчивать цены", а увеличить объемы производства нефтепродуктов.

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