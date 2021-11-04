Сбербанк продаст несколько дочерних компаний в Европе

Руководители подразделения Sberbank Europe AG подписали соглашение о продаже "дочек" компании в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Совокупные активы на продажу составляют €7,3 миллиарда. Покупателями выступили организации AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.

"Общая сумма сделки — порядка €500 миллионов, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного Сбером. Сбер ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчётности группы", — прокомментировали в пресс-службе компании.

После сокращения присутствия в Центральной и Восточной Европе Сбербанк сосредоточится на приоритетных рынках и новых бизнес-моделях.

Согласно исследованиям, Sberbank Europe, который аккумулирует европейские активы компании на €12,942 миллиарда, завершил 2020 год с убытком €977,9 миллиарда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.