СберБанк побил рекорд по выдаче потребительских кредитов

СберБанк лидирует на отечественном рынке потребительского кредитования: за последние 9 месяцев банк предоставил населению более 2,1 трлн рублей (при этом не учитывались автокредитование и ипотека). Тем самым банк побил собственный рекорд: кредитных денег было выдано на 42% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Соответственно, даже за 2020 год не было таких показателей.
Пик пришелся на июль-сентябрь, именно в эти месяцы банком было предоставлено клиентам почти 800 млрд руб. С начала года портфель потребительского кредитования вырос на 530 млрд руб. (на 19%), достигнув отметки в 3,2 трлн руб. А в целом портфель кредитов физлицам за этот год вырос на 18,5%, превысив 11 трлн руб.
В банке пришли к выводу, что столь высокие показатели связаны
Потребительские кредиты СберБанка сейчас самый востребованы продукт, поскольку клиенты доверяют банку и уверены в его надежности в это кризисное время. За этот год рыночная доля банка по портфелю потребительских кредитов увеличилась на 0,6 п. п.
Довольны клиенты и качеством сервиса в дистанционных каналах: каждые три клиента из четырёх готовы оформить кредит в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Что примечательно, им пользуются регулярно 71 млн человек. В итоге кредит можно получить за пару минут, не посещая офис, что особенно актуально в период пандемии.
Для зарплатных клиентов был создан сервис "Деньги до зарплаты", желающие могут получить небольшой заем (до половины зарплаты) сроком на месяц. Спрос на услугу оказался востребованным: более полумиллиона клиентов воспользовались услугой.
Развиваются и сервисы обслуживания полученного кредита. Например, была запущена бесплатная услуга переноса планового платежа на месяц, которая никак не влияет на кредитную историю.
POS-кредитование тоже показало рост. Сервис "Покупай со Сбером" более чем востребован: портфель кредитов достиг 11,3 млрд руб.
Потзуется спросом и автокредитование. Почти 100 тыс. россиян предпочли взять кредит на машину в Сбере. Объём портфеля автокредитов Группы превысил 152 млрд руб. И все благодаря надежному партнерству с 20 крупнейшими брендами и более чем 3000 дилерскими центрами. Заявку на автокредит можно тоже подать онлайн.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Народная артистка СССР забрала у него мальчика и позаботилась о его будущем.