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Эксперты обеспокоены, что инфляция 8-10% может вернуться в Россию

Экономика

Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов заявил, что инфляция может вернуться к показателям десятилетней давности — 8-10%. Специалист сообщил об этом URA. RU.

Эксперты обеспокоены, что инфляция 8-10% может вернуться в Россию

"Нужно быть готовыми, что вернемся к 8-10%, и власти это понимают, президент ставит задачу повысить доходы населения", — сказал Борисов.

Он также отметил, что на глобальных рынка сейчас наблюдается тенденция роста цен, что, разумеется, оказывает влияние на ценовую политику российского рынка. Товары, цены которых определяются на мировом рынке, дорожают. В первую очередь это касается таких продуктов, как сахар, рис, рыба, различные бобовые культуры.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков высказал свое мнение о нынешнем уровне инфляции:

"Сейчас она находится уже на грани того предела, к которому можно относиться спокойно".

Федяков уверен, чтобы избежать негативных последствий для населения в будущем, необходимо уже сейчас предпринимать меры по снижению уровня инфляции.

Ранее Pravda.Ru сообщила, что экономист Владимир Климанов рассуждал о прогнозах роста инфляции в России.

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Автор: Елена Федорова
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