В Торгово-промышленной палате РФ назвали причины подорожания круп в ноябре

Председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов в интервью Pravda.Ru прокомментировал сообщения о росте цен на гречку и другие крупы в ноябре.

"Причин роста цен на продовольствие сегодня очень много, как внутренних, так и внешних. Причём сильнее сегодня действуют внешние, и прежде всего, рост глобальных цен на биржевые товары, то есть сахар, рис, зерно и другие товары на уровне 30%. К этому добавляются проблемы логистики: нехватка контейнеров, закрытие портов, недостаток водителей и грузчиков", — объяснил Борисов.

Также он перечислил внутренние причины подорожания круп: рост цен на бензин, удобрения, лекарства и другие необходимых в этом производстве товары. Вместе с этим эксперт отметил сокращение урожая на Алтае, который является главным производителем гречки в нашей стране.

"Изменить общую экономическая конъюнктуру в ближайшее время вряд ли возможно, поэтому, скорее всего, до конца года цены падать не будут. Складывается впечатление, что мы вновь возвращаемся к десятилетию высокой инфляции, которое было в 2000–2010 годах", — сказал специалист.

Ранее в СМИ сообщалось о подорожании гречки, овсянки и хлопьев в среднем до 20% с 4 ноября. Причиной послужил значительный рост цен на зерновые и зернобобовые культуры. Представители торговой сети "Верный" и агрохолдинга "АФГ Националь" подтвердили ТАСС информацию о повышении стоимости.

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