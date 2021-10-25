Глав торговых сетей попросили пожертвовать прибылью из-за подорожания круп

Зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов обратился к представителям торговых сетей с просьбой вслед за производителями пожертвовать собственной прибылью для выравнивания ситуации с ценами на рынке круп в РФ.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что за последние два года торговые сети не снижали наценку, которая иногда может превышать 100%. По его мнению, сейчас их руководители должны позаботиться о покупателях и хотя бы в минимальном размере пожертвовать маржой.

"Это единственный способ избежать массовых банкротств пищевых предприятий и роста цен на полке", — считает Леонов.

Он подчеркнул: сегодня средняя оптовая стоимость гречки первого сорта составляет 79,3 рубля за килограмм. Ещё год назад цена находилась на уровне 57,3 рубля. Зампред правления Руспродсоюза пояснил, что подорожание связано с увеличением стоимости международных перевозок и упаковочных материалов.

Ранее в Минсельхозе РФ заявляли, что в стране хватает гречки для обеспечения спроса перерабатывающих предприятий и внутреннего рынка.

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