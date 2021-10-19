В Госдуме рассказали о последствиях энергетического кризиса в ЕС

Жители Евросоюза с маленькими доходами больше всего пострадают от энергетического кризиса, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя Pravda.Ru заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о приближающемся энергокризисе в Европе, в котором будет якобы виновата в том числе и Россия.

"Бедные люди есть везде: они есть в Азии, они есть в России, они есть в США, они есть в Европе. И прежде всего они, имеющие маленькие доходы, сводящие концы с концами, могут пострадать при недостаточности средств при оплате за коммунальные услуги, за отопление в условиях, когда эти услуги могут подорожать вслед за подорожанием самого топлива", — сказал эксперт.

По его мнению, крупные корпорации могут избежать негативных последствий кризиса.

"Крупный капитал научился зарабатывать даже на кризисах. Но за это всегда кто-то должен платить. Иногда за это платит государство и государственный бюджет, иногда за это платят люди, иногда — и то, и другое вместе", — отметил Новиков.

Ранее Моравецкий заявил, что энергетический кризис в ЕС на фоне нехватки газа перед зимой может "пошатнуть основы Европы" и спровоцировать банкротство миллионов компаний. Польский премьер также отметил, что энергетический кризис в Европе вызван в том числе действиями российских энергопоставщиков.

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