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Экономист спрогнозировал курс рубля

Экономика

Председатель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что после падения доллара и сделки ОПЕК+ рубль не будет укрепляться дальше.

Экономист заявил, что раннее укрепление рубля было логичным на фоне снижения доллара на международном рынке. Особую роль в укреплении рубля сыграло подорожание нефти и газа.

"Решение ОПЕК+ оставить объемы наращивания добычи неизменными подтолкнуло котировки Brent к новым трехлетним максимумам вблизи уровня 82 доллара за баррель, что не могло не порадовать нашу валюту", — рассказал Переславский "Свободной прессе".

Эксперт отметил, что дальнейший рост рубля маловероятен. Он объяснил это неустойчивым внешним фоном после обвала сервисов Facebook. При этом доллар будет продолжать расти, заявил экономист.

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Что происходит с долларом
Автор: Владан Джурич
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