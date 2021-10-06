Экономист спрогнозировал курс рубля

Председатель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, что после падения доллара и сделки ОПЕК+ рубль не будет укрепляться дальше.

Экономист заявил, что раннее укрепление рубля было логичным на фоне снижения доллара на международном рынке. Особую роль в укреплении рубля сыграло подорожание нефти и газа.

"Решение ОПЕК+ оставить объемы наращивания добычи неизменными подтолкнуло котировки Brent к новым трехлетним максимумам вблизи уровня 82 доллара за баррель, что не могло не порадовать нашу валюту", — рассказал Переславский "Свободной прессе".

Эксперт отметил, что дальнейший рост рубля маловероятен. Он объяснил это неустойчивым внешним фоном после обвала сервисов Facebook. При этом доллар будет продолжать расти, заявил экономист.

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