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Saxo Bank допустил снижение цены на газ в Европе до исторических уровней

Экономика

Известный датский банк Saxo Bank спрогнозировал запуск газопровода "Северный поток-2" в четвёртом квартале этого года. Из-за этого цены на природный газ могут снизиться до исторических уровней.

Saxo Bank допустил снижение цены на газ в Европе до исторических уровней

В понедельник, 4 октября, оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG сообщил о заполнении газом первой нитки газопровода для проведения тестирования.

"Если Россия сможет запустить трубопровод "Северный поток-2" в четвёртом квартале, это может привести к снижению цен на природный газ до исторических уровней", — рассказали эксперты банка.

Руководитель отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен отметил, что европейские потребители столкнутся с повышением затрат на энергоносители. Однако этой ситуации можно избежать, если произойдёт увеличение потоков газа или придёт мягкая зима.

Хансен допустил, что если не произойдет увеличения потоков газа из России по "Северному потоку-2", то Европу ждёт "мрачная и дорогая пора".

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Секрет окупаемости "Северного потока-2"
Автор: Владан Джурич, Редактор: Людмила Черткова
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