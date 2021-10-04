В Дании признали, что вторая нитка магистрального газопровода "Северный поток-2" готова к работе, поскольку компания выполнила необходимые для сертификации условия.
В понедельник, четвёртого октября, представители Датского энергетического агентства заявили, что вторую нитку газопровода российско-немецкого проекта "Северный поток-2" можно использовать. Власти Дании добавили, что компания учла все пункты договора.
"Остались некоторые условия, прежде чем трубопровод А (ещё одна нитка СП-2 — Прим. ред.) может быть введён в эксплуатацию", — отметили представители агентства в сообщении на официальном сайте.
Ранее оператор Nord Stream 2 объявил о начале работ над заполнением первой нитки газопровода "Северный поток-2". В компании пообещали докладывать о последующих технических шагах. Также её представители рассказали, что сейчас на второй нитке проходят пусконаладочные работы.
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