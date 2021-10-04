Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

Оператор Nord Stream 2 объявил о начале работ над заполнением первой нитки газопровода "Северный поток-2". Газом трубы будут наполнены до достижения необходимого для технического тестирования объёма и давления.

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении компании.

В Nord Stream 2 уточнили, что ранее компания провела пусконаладочные работы для того чтобы проверить целостность газопровода. С этой целью были использованы "интеллектуальные" поршни. Кроме того, были выполнены визуальная и инструментальная проверки.

В данный момент на второй нитке проходят пусконаладочные работы.

"Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Газопровод соединяет Россию и Германию.

Протяжённость газопровода составляет 1234 километра. Проектная мощность — 55 млрд куб. метров в год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.