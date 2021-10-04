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Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

Экономика

Оператор Nord Stream 2 объявил о начале работ над заполнением первой нитки газопровода "Северный поток-2". Газом трубы будут наполнены до достижения необходимого для технического тестирования объёма и давления.

Оператор начал заполнение газом первой нитки "Северного потока-2"

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении компании.

В Nord Stream 2 уточнили, что ранее компания провела пусконаладочные работы для того чтобы проверить целостность газопровода. С этой целью были использованы "интеллектуальные" поршни. Кроме того, были выполнены визуальная и инструментальная проверки.

  • В данный момент на второй нитке проходят пусконаладочные работы.

"Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Газопровод соединяет Россию и Германию.

Протяжённость газопровода составляет 1234 километра. Проектная мощность — 55 млрд куб. метров в год.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Людмила Черткова
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