Оператор Nord Stream 2 объявил о начале работ над заполнением первой нитки газопровода "Северный поток-2". Газом трубы будут наполнены до достижения необходимого для технического тестирования объёма и давления.
"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", — говорится в сообщении компании.
В Nord Stream 2 уточнили, что ранее компания провела пусконаладочные работы для того чтобы проверить целостность газопровода. С этой целью были использованы "интеллектуальные" поршни. Кроме того, были выполнены визуальная и инструментальная проверки.
"Северный поток-2" проходит по дну Балтийского моря. Газопровод соединяет Россию и Германию.
Протяжённость газопровода составляет 1234 километра. Проектная мощность — 55 млрд куб. метров в год.
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