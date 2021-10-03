Россия выделила на оборону 3,5 трлн рублей

Расходы на оборону России вырастут до 3,5 триллионов рублей в 2022 году. Таким образом, в федеральном бюджете эта сфера займет второе место после социальной политики, сообщает РБК.

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы указано, что первое место займет социальная политика. На эту сферу государство потратит более 5,8 триллионов рублей.

В последние два года на развитие экономики выделялось больше средств, чем на оборону. Однако в 2022 году ситуация изменится, и экономические расходы займут лишь третье место (3,46 триллиона рублей).

В этом году Минфин планировал потратить на экономику 3,6 триллиона рублей, а на оборонную сферу — 3,4 триллиона.

До пандемии было два года, когда экономические расходы были выше военных: в 2014 году из-за обвала цен на нефть и в 2009 году из-за падения валового внутреннего продукта России на 7,8%.

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