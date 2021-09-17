Переезд "Газпрома" в Санкт-Петербург пополнит бюджет города внушительной суммой

Владимир Путин на переговорах с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвал сумму дохода, которую получит город в связи с перерегистрацией "Газпрома". Со слов президента РФ, уже в этом году в бюджет города от компании поступит 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — около 40 миллиардов.

Беглов заявил, что эти деньги пойдут на решение важных для Санкт-Петербурга задач. Одной из основных статей расходов станет строительство новых станций метро. Губернатор отметил, что город планировал тратить на финансирование метро около 20 миллиардов ежегодно, начиная со следующего года, однако дополнительный доход позволит увеличить ежегодное финансирование до 50 миллиардов и позволит городу открыть станции метро "Казаковская", "Путиловская", "Горный институт" уже в 2024 году.

"Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом", — поддержал Путин.

В июне собрание акционеров ПАО "Газпром" приняло решение поменять место регистрации компании с Москвы на Санкт-Петербург. В северной столице офис компании расположится в здании Лахта-центра.

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