Газпром: строительство "Северного потока - 2" завершено

По информации на утро пятницы, строительные работы по "Северному потоку — 2" полностью завершены. Об этом сообщила компания "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск возведение газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено", — говорится в сообщении компании.

Ранее в Фонде национальной энергетической безопасности сообщили, что новый газовый трубопровод позволит не допустить увеличение цен на газ и стабилизировать ситуацию в Европе.

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