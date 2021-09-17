Центробанк рассказал, когда инфляция в России пойдёт на спад

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас инфляционный показатель по стране достиг своего пика, но начнёт снижаться в четвёртом квартале.

"В сентябре возможно ещё некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы", — передаёт слова главы ЦБ РБК.

Набиуллина уточнила, что в прошлом сентябре отметили снижение цен на 0,1%.

Так, в этом году по прогнозам ЦБ, инфляция в сентябре будет "где-то в районе" 7%. Тогда как инфляционные индикаторы "устойчивых факторов" остаются на отметке выше 4%.

По словам Набиуллиной, рост инфляции в стране вызван повышением цен за границей и повлиять Россия на эти показатели не в состоянии. Однако инфляция может снизиться из-за ужесточения кредитно-денежной политики, которую ЦБ запустил этой весной.

Ранее специалисты ЦБ заявляли, что продолжат ужесточать меры по займам. Так, процентная ставка на кредитование поднялась сразу на один пункт.

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