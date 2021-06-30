ЦБ продолжит ужесточать кредитно-денежную политику

Центральный банк России продолжит проводить контролируемое ужесточение государственной денежно-кредитной политики, реализуя самые сильные меры с 2014 года.

Об этом предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, Центробанк рассмотрит вопрос о повышении ключевой процентной ставки на 100 базисных пунктов — до 6,5% — уже на своем июльском заседании.

"Мы будем обсуждать повышение ставки в диапазоне от 25 базисных пунктов до одного процентного пункта”, — сказала Набиуллина в интервью агентству Bloomberg, подчеркнув, что решение будет принято на основе данных, которые сейчас появляются.

Если регулятор одобрит единовременный шаг повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов в ходе предстоящего заседания, то эта мера станет самым резким повышением почти за семь лет.

Напомним, что в декабре 2014 года российский Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 10,5% в ответ на западные санкции и обвал цен на нефть. Однако во время экстренного ночного совещания, состоявшегося всего через несколько дней, ставка была повышена до 17%.

По словам Набиуллиной, толчок ЦБ к ужесточению политики объясняется ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий, а также тем, что спрос в настоящее время превышает предложение.

"В соответствии с возросшими и некорневыми инфляционными ожиданиями это вынуждает нас регулировать нашу политику быстрее, чем мы думали ранее”, — сказал глава регулятора.

Как ранее пояснял в эксклюзивном интервью "Pravda.Ru" экономист Андрей Колганов, для рядовых россиян повышение ключевой ставки "аукнется" удорожанием кредитов и повышением ставок депозитов в банках.

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