EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киосаки предупредил: грядёт обвал рынков - и посоветовал,что делать
Пилот Су-24М рассказал о выстрелах в сторону эсминца Defender
В Сети не узнали Собчак без макияжа
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии

ЦБ продолжит ужесточать кредитно-денежную политику

Экономика » Правила игры » ЦБ

Центральный банк России продолжит проводить контролируемое ужесточение государственной денежно-кредитной политики, реализуя самые сильные меры с 2014 года.

ЦБ продолжит ужесточать кредитно-денежную политику

Об этом предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, Центробанк рассмотрит вопрос о повышении ключевой процентной ставки на 100 базисных пунктов — до 6,5% — уже на своем июльском заседании.

"Мы будем обсуждать повышение ставки в диапазоне от 25 базисных пунктов до одного процентного пункта”, — сказала Набиуллина в интервью агентству Bloomberg, подчеркнув, что решение будет принято на основе данных, которые сейчас появляются.

Если регулятор одобрит единовременный шаг повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов в ходе предстоящего заседания, то эта мера станет самым резким повышением почти за семь лет.

Напомним, что в декабре 2014 года российский Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 10,5% в ответ на западные санкции и обвал цен на нефть. Однако во время экстренного ночного совещания, состоявшегося всего через несколько дней, ставка была повышена до 17%.

По словам Набиуллиной, толчок ЦБ к ужесточению политики объясняется ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий, а также тем, что спрос в настоящее время превышает предложение.

"В соответствии с возросшими и некорневыми инфляционными ожиданиями это вынуждает нас регулировать нашу политику быстрее, чем мы думали ранее”, — сказал глава регулятора.

Как ранее пояснял в эксклюзивном интервью "Pravda.Ru" экономист Андрей Колганов, для рядовых россиян повышение ключевой ставки "аукнется" удорожанием кредитов и повышением ставок депозитов в банках.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Эльвира Набиуллина признана лучшей
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
От 30 миллионов случаев до нуля: Китай победил малярию
Пьяный Кирилл Кокорин задержан за драку в кафе Москвы
Европе рекомендовано комбинировать антикоронавирусные вакцины
Как отрезали: Киев считает, что Минск не уважает "ценности демократии"
Садальский уличил Михалкова в обмане и хвастовстве
"Всему голова": Песков рассказал о самых популярных вопросах прямой линии
Врачи предупредили российских любителей вейпов о смертельной опасности смесей
"Серьёзный инцидент": Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
Югославский сценарий: экс-депутат Рады высказался о распаде Украины
СМИ "уличили" Лаврова в создании фейков на основе роликов из "ТикТока"
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Здоровье и профилактика
Как распознать образование тромбов в организме: врачи назвали симптомы
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Мир. Новости мира
На торжественном заседании Рады Зеленский получил неприятный "титул"
Мир. Новости мира
"Россия - наш самый большой сосед". И как жаль, что она никуда не денется?
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Здоровье
Центр Гамалеи: в России возникла "огромная буферная зона для эволюции вируса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников