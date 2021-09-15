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Фонд Гейтса предупредил о грядущих пандемических угрозах мировой экономике

Экономика

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, чьи советы определяли большую часть глобальных мер реагирования на пандемию COVID, выступил с предупреждением, что мир не "извлёк уроков" и "не готов иметь дело со следующей большой пандемией".

Фонд Гейтса предупредил о грядущих пандемических угрозах мировой экономике

Годовой отчет фонда, опубликованный во вторник, акцентировал внимание на росте бедности, вызванный коронавирусом. Однако, авторы документа отметили, что "все могло быть намного хуже".

"Экономика некоторых богатых стран уже находится на подъеме, — отмечается в докладе. - Компании, производящие вакцины против COVID, увидели свет и инвестировали в Африку и другие бедные районы мира, осознав, сколько экономических возможностей их там ожидает".

При этом фонд отмечает, что есть реальный "риск того, что страны и сообщества с высоким уровнем дохода начнут относиться к коронавирусу как к еще одной эпидемии бедности: не наша проблема”.

В документе, подготовленном фондом Гейтсов, COVID-19, рассматривается, как нечто ушедшее в прошлое. Единственное, чего там нет — объявления окончательной победы над вирусом. Зато много говорится о необходимости увеличения долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, чтобы подготовиться к следующей пандемии, которая "уже на подходе".

К слову, предваряя публикацию доклада своего фонда, Билл Гейтс назвал условие, при соблюдении которого человечество сможет противостоять будущим пандемиям.

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