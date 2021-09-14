Эксперт спрогнозировал поставки российского газа в Европу

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что "Газпром" может нарастить поставки газа в ЕС по действующим контрактам. До конца года компания сможет поставить до 5,6 миллиарда кубометров газа, учитывая работу "Северного потока-2".

По мнению Митраховича, увеличение поставок газа в Европу нужно оценивать в совокупности с несколькими факторами:

спрос на российский газ в Европе;

поставки сжиженного природного газа;

собственная добыча в Европе;

добыча из месторождений в Нидерландах.

"Общественное мнение может измениться, если цены на электроэнергию в Европе будут по-прежнему высокими. Тогда станет понятно, больше или меньше российского газа необходимо получать", — рассказал эксперт NEWS. ru.

Митрахович заключил, что сохранение транзитных поставок через Украину будет зависеть от европейских компаний.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.