Трудовых мигрантов из Узбекистана планируют ввозить в РФ чартерными поездами

Чартерные рейсы поездов предполагается запустить для ввоза трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ. Об этом сообщил зампред российского кабмина Марат Хуснуллин.

"Мы договорились с блоком вице-премьера РФ Татьяны Алексеевны Голиковой организовать работу в Узбекистане по подготовке трудовых ресурсов не только для стройки, но также для сфер ЖКХ, торговли. Доля строителей составит 46%", — рассказал ТАСС вице-премьер.

По его словам, регламент ввоза чартерными поездами в Россию трудовых мигрантов из Узбекистана планируют утвердить в ближайшее время.

"В ближайшее время, я надеюсь, Татьяна Алексеевна проведёт штаб, и дополнительный регламент будет утвержден, когда и сколько мигрантов мы будем привозить", — заявил собеседник агентства.

Марат Хуснуллин сообщил, что для мигрантов, желающих работать в России, предполагается организовать вакцинацию.

Сообщается, что ранее вопрос ввоза на чартерных поездах мигрантов для работы на российских стройплощадках обсудил с властями Узбекистана Минстрой РФ. Процедуру ввоза мигрантов предполагается отработать до конца 2021 года.

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