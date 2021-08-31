"Яндекс" выкупит доли Uber

Компания "Яндекс" полностью выкупит доли Uber в "Яндекс.Еде", "Лавке" и "Доставке". На этом приобретения самой дорогой компании Рунета не закончатся: "Яндекс" выкупит доли в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов.

"Партнёры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний "Яндекс.Такси", — написали представители "Яндекса" в своём сообщении.

Компания приобретёт у Uber 4,5% акций совместного предприятия. И повысит свою долю до 71%. Сумма сделки составит $1 млрд. Обе стороны одобрили такое решение и намерены до конца года реализовать его.

Представители "Яндекса" отметили, что планируют ускорить темпы развития сервисов за счёт интеграции.

В настоящее время в собственности компании находится 170 беспилотных автомобилей, преодолевших 140 млн километров по России, США и Израилю.

Компания подчеркивает важность стратегического решения по беспилотникам.

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