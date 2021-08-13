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ФАС привлекут "Магнит" к ответственности за препятствия во время проверки

Экономика

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России обвинили магазин "Магнит", то есть АО "Тендер", в препятствиях во время проверки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

ФАС привлекут "Магнит" к ответственности за препятствия во время проверки

Охрана бизнес-центра, в котором находится компания, не даёт работникам службы зайти в здание. Причина — сотрудники организации сегодня не трудятся, их нет в здании.

Представители службы прокомментировали такую реакцию:

"Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности".

Кроме того, сотрудники Федеральной антимонопольной службы сообщили, что у них есть право на проход в здание, даже если там никого нет. По закону они могут осматривать помещение, исследовать документы. Также возможно:

  • фотографировать,
  • снимать видеозапись,
  • брать копии документов.

Напомним, что сегодня ФАС сообщала о внеплановых проверках из-за обращений граждан о необъяснимом росте цен. Товары подорожали в таких крупнейших магазинах, как:

  • "Перекрёсток";
  • "Пятёрочка";
  • "Карусель";
  • "Лента";
  • "Магнит".

Если эти торговые сети уличат в сговоре с целью повысить цены, компаниям придётся заплатить штраф 15% от выручки за год.

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Работа в магазине Магнит. Худшая работа за всю историю шоу.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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