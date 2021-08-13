Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России обвинили магазин "Магнит", то есть АО "Тендер", в препятствиях во время проверки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
Охрана бизнес-центра, в котором находится компания, не даёт работникам службы зайти в здание. Причина — сотрудники организации сегодня не трудятся, их нет в здании.
Представители службы прокомментировали такую реакцию:
"Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности".
Кроме того, сотрудники Федеральной антимонопольной службы сообщили, что у них есть право на проход в здание, даже если там никого нет. По закону они могут осматривать помещение, исследовать документы. Также возможно:
Напомним, что сегодня ФАС сообщала о внеплановых проверках из-за обращений граждан о необъяснимом росте цен. Товары подорожали в таких крупнейших магазинах, как:
Если эти торговые сети уличат в сговоре с целью повысить цены, компаниям придётся заплатить штраф 15% от выручки за год.
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