ФАС привлекут "Магнит" к ответственности за препятствия во время проверки

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы России обвинили магазин "Магнит", то есть АО "Тендер", в препятствиях во время проверки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Охрана бизнес-центра, в котором находится компания, не даёт работникам службы зайти в здание. Причина — сотрудники организации сегодня не трудятся, их нет в здании.

Представители службы прокомментировали такую реакцию:

"Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности".

Кроме того, сотрудники Федеральной антимонопольной службы сообщили, что у них есть право на проход в здание, даже если там никого нет. По закону они могут осматривать помещение, исследовать документы. Также возможно:

фотографировать,

снимать видеозапись,

брать копии документов.

Напомним, что сегодня ФАС сообщала о внеплановых проверках из-за обращений граждан о необъяснимом росте цен. Товары подорожали в таких крупнейших магазинах, как:

"Перекрёсток";

"Пятёрочка";

"Карусель";

"Лента";

"Магнит".

Если эти торговые сети уличат в сговоре с целью повысить цены, компаниям придётся заплатить штраф 15% от выручки за год.

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