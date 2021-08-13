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ФАС проверяет "Пятёрочку", "Магнит" и другие магазины на антиконкурентный сговор

Экономика

Граждане России обратились в Федеральную антимонопольную службу с требованием проконтролировать повышение цен, из-за чего её сотрудники начали срочную проверку компании Х5 Group и других. Их подозревают в антиконкурентном сговоре.

ФАС проверяет "Пятёрочку", "Магнит" и другие магазины на антиконкурентный сговор

Выезды проходят в таких магазинах, как:

  • "Пятёрочка",
  • "Перекрёсток",
  • "Карусель",
  • "Лента",
  • "Магнит".

Подорожание товаров может быть последствием антиконкурентного сговора. Специалисты Федеральной антимонопольной службы оценят ценообразование компаний, исследуют необоснованный рост цен.

Если сотрудники службы найдут нарушения, то будет возбуждено уголовное дело. Санкции для розничных сетей — штраф 15% от выручки за год.

Ранее ФАС подозревала группу компаний Mercury, которая заведует ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн. 

Напомним, что ФАС обвиняла крупнейшие сервисы по иску работы HeadHunter, Superjob и Rabota. ru в нарушении закона о защите конкуренции. Было возбуждено уголовное дело.

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ФАС проводит проверку в ЦУМе
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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